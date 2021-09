Semana Universitária 2021 da Unb começa na próxima semana

E EuEstudante

(crédito: Reprodução)

As inscrições para a 21ª edição da Semana Universitária da Universidade de Brasília (UnB) estão abertas. O evento ocorre entre os dias 27 de setembro e 1º de outubro de forma remota. Serão mais de 1500 atividades, a maior parte ao vivo, que poderão ser acessadas por meio dos canais da Extensão no YouTube: Extensão UnB, Semana UnB Sala 01, Semana UnB Sala 02, Semana UnB Sala 03 e Semana UnB Sala 04, além do canal da UnBTV.

A Semana Universitária deste ano terá como tema central o centenário de Paulo Freire. As programações de todas as unidades acadêmicas e administrativas da UnB podem ser acessadas no site do Decanato de Extensão (DEX). Pela segunda vez, o formato das atividades será totalmente virtual, em função da pandemia do novo coronavírus.

A programação do evento se mantém, com mais de 1500 atividades que promovem a extensão universitária. Utilizando a plataforma StreamYard, as ações serão realizadas entre os dias 27 de setembro e 1º de outubro. Webinários; palestras e oficinas online; apresentações de trabalho ao vivo e gravadas são algumas das atrações desta edição.

As inscrições para a Semana UnB 2021 estarão abertas do dia 1º de Setembro até 1º de Outubro, a programação completa se encontra no site do Decanato de Extensão da UnB. Para participar, os interessados deverão se inscrever na ação via Sistema Integrado de Gestão de Atividades (SIGAA-UnB).



Com informações do Decanato de Extensão da UnB (DEX).