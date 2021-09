UnB reajusta preços de Restaurante Universitário; alunos reagem

CB Correio Braziliense

Reajustes já estão válidos, mas estudantes só serão impactados na volta do ensino presencial e do pleno funcionamento dos restaurantes - (crédito: Júlia Seabra/ Secom UnB)

A troca da empresa fornecedora dos serviços dos Restaurantes Universitários da Universidade de Brasília (UnB), em agosto, resultou em uma diferença significativa no bolso dos universitários. De acordo com a instituição, estudantes de graduação e de pós-graduação, com renda familiar acima de 1,5 salário mínimo, pagarão R$ 2,85 no café da manhã e R$ 6,10 no almoço e no jantar. O aumento é de R$ 0,40 para o desjejum e R$ 0,90 para as outras duas refeições.

A universidade só se pronunciou após o jornal universitário O Canário, criado por estudantes da UnB, perceberem o aumento no site da instituição e questionarem a administração. Para servidores, terceirizados e visitantes, o aumento é ainda mais expressivo. De R$ 5,80 pagos no café até agosto de 2021, agora é preciso desembolsar R$ 7,05 para o desjejum. O almoço e o jantar não ficam atrás: R$ 15,20 (R$ 2,20 a mais do que os R$ 13 cobrados anteriormente).

No entanto, os estudantes serão impactados apenas na volta do ensino presencial. Os RUs atendem, desde o início da suspensão das aulas, apenas os beneficiários da assistência estudantil, que são isentos de pagamento para obter as refeições.

A preocupação dos universitários é de que, até o retorno, ainda sem data, outros aumentos ocorram. Nas redes sociais, os alunos comentaram o assunto. "Quando voltar o presencial o preço do RU vai tá R$ 10,50, fica vendo", diz um aluno.

"Completamente desestabilizada de saber que o preço do RU aumentou de novo", desabafou outra estudante. O aluno Mateus Rodrigues criticou a gestão da atual reitora Márcia Abrahão. "A gestão da Márcia vinculou o preço do RU ao valor do dólar ou da gasolina? Daqui a pouco vale mais a pena ir almoçar na Rodoviária", disse.

completamente desestabilizada de saber que o preço do RU aumentou de novo — bia mil grau (@bibiakk) September 22, 2021

Preço do RU subiu de 5,20 pra 6,10 eu tô devastada pic.twitter.com/EuipbkjudK — Sora (@taomyeon) September 23, 2021

a gestão da Márcia vinculou o preço do RU ao valor do dólar ou da gasolina? daqui a pouco vale mais a pena ir pra rodoviária almoçar um trio da viçosa, malandro https://t.co/REQFbIu50t — Mateus, o Rodrigues! (@suetamr) September 23, 2021

completamente desestabilizada de saber que o preço do RU aumentou de novo — bia mil grau (@bibiakk) September 22, 2021





Quando voltar o presencial o preço do RU vai ta R$10,50 fica vendo — Gustavo (@Gustavovs_00) September 23, 2021

De novo? Parece que foi ontem que eles aumentaram. Jaja chega a 10 conto — Alberto (@albertomaartins) September 23, 2021

Sdds 2,50, hein — barulho político (@tuliovsb) September 23, 2021

E vamos de marmita — Simara (@liviasimaraa) September 23, 2021

RU: um problema recorrente da UnB

A antiga gestão dos Restaurantes Universitários (RUs) foi alvo de denúncias de alunos que moram na UnB. Em maio, mesmo com direito de alimentação gratuita garantido pelo regimento da Universidade, os estudantes se depararam com o fechamento dos restaurantes. Depois, marmitas começaram a ser distribuídas, mas os alimentos estavam contaminados com pedaços de plástico, cabelo e até larvas.

Na ocasião, a Universidade se limitou a dizer que manteve os alunos com marmitas e não falou sobre a falta de higienização dos alimentos.

.