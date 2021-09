Informática da PUC-Rio oferece bolsas integrais

E EuEstudante

(crédito: Reprodução)

O Departamento de Informática da PUC-Rio, em parceria com a Fundação Behring, vai oferecer bolsas integrais aos oito primeiros colocados no Vestibular 2022. A "Behring Scholarship", bolsa de estudo da Fundação Behring, será para aqueles que têm interesse em cursar ciência da computação e receberão o incentivo ao longo dos quatro anos de curso. As inscrições para o Vestibular 2022 foram prorrogadas até 26/09 e podem ser feitas no site da universidade.

As condições para manutenção das bolsas seguem as diretrizes estipuladas pela PUC-Rio. Todos os alunos contemplados devem manter, semestralmente, um alto Coeficiente de Rendimento (CR) e cursar no mínimo 20 créditos. Além disso, os bolsistas deverão ter acompanhamento e aconselhamento profissional pela Fundação Behring ao longo do curso.

O financiamento da Fundação Behring será somado ao valor para bolsas parciais previstas pela vice-reitoria acadêmica da PUC-Rio, tornando as bolsas integrais. Para o diretor do Departamento de Informática, Markus Endler, o custo das mensalidades impede que alguns alunos façam o curso e as bolsas são um incentivo. "O Departamento de Informática da PUC-Rio tem uma graduação de excelência e muito demandada pelo mercado, mas o custo das mensalidades impede que muitos alunos bons sejam privados de cursar a graduação de seus sonhos. Para esses alunos talentosos e extraordinários queremos dar um incentivo a mais, e a oportunidade de cursar ciência da computação com a bolsa integral”, afirma ele. “Isso é muito importante, especialmente hoje em dia, em que o mercado de trabalho brasileiro para profissionais em informática e ciência de dados sofre um apagão de mão de obra qualificada”, conclui.

A Fundação Behring é uma fundação familiar sem fins lucrativos que busca apoiar pessoas e iniciativas sociais comprometidas em valorizar o potencial de jovens para transformação da sociedade. A Fundação prioriza o investimento nas novas gerações, assim como a garantia de suas oportunidades para o futuro na economia digital. Uma das condições para a contribuição da Fundação Behring foi o aumento de vagas oferecidas.

No Vestibular 2022, que ainda não aconteceu, o número subiu de 60 para 90, um aumento de 50%. “Essas bolsas são um chamariz para alunos talentosos, e também uma primeira ação de um movimento para aumentar a quantidade de alunos de graduação porque sabemos que o mercado precisa de profissionais qualificados nessa área”, diz o diretor.

Para o diretor executivo da Fundação Behring, Lucas Giannini, “investir na formação de talentos para a área de tecnologia é investir no futuro do Brasil. Estamos muito felizes em firmar esta parceria com um centro de excelência como a Informática da PUC-Rio, dando oportunidade à uma educação na fronteira do conhecimento para jovens brasileiros, com um potencial extraordinário de impacto à sua frente”, diz.