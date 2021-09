Instituto Federal de Brasília abre 450 vagas para cursos gratuitos

E EuEstudante

(crédito: Dalai Solino/Esp. CB/D.A Press)

O Instituto Federal de Brasília (IFB) está com 450 vagas abertas para cursos gratuitos de formação inicial e continuada, técnicos e de graduação. As inscrições podem ser feitas on-line no site do instituto, o prazo e a modalidade de seleção mudam de acordo com cada curso.

As oportunidades são para quatro câmpus no Distrito Federal: Gama, Estrutural, Planaltina e São Sebastião (veja detalhes abaixo), nas áreas de desenho, Língua Brasileira de Sinais (Libras), meio ambiente, além de bacharelados e licenciaturas.

Na unidade do IFB no Gama, a seleção é para cursos de formação inicial e continuada. São 170 vagas gratuitas para os seguintes cursos online: desenho básico, ensino de ciências para os anos iniciais do ensino fundamental, e Língua Brasileira de Sinais (Libras) – básico e intermediário.

A seleção é por meio de sorteio. O resultado deve ser divulgado no site do IFB no dia 30 de setembro. As aulas estão previstas para começar no segundo semestre, a partir de 19 de outubro.