Unicamp revoga título de Doutor Honoris Causa concedido a Jarbas Passarinho

O Conselho Universitário da Unicamp (Consu) revogou, por unanimidade entre os presentes, o título de Doutor Honoris Causa concedido em 30 de novembro de 1973 ao coronel Jarbas Gonçalves Passarinho, então ministro da Educação. Apesar de já ter morrido, em 2016, aos 96 anos, Jarbas quando foi ministro do Trabalho, no governo de Costa e Silva, foi um dos assinantes do Ato Institucional Número 5 (AI-5), um dos mais repressivos do período da ditadura militar.

A reitoria pautou o tema na reunião ordinária do Consu após solicitação feita pela Associação de Docentes da Unicamp (Adunicamp), com a participação do Diretório Central de Estudantes (DCE), da Associação de Pós-Graduandas e Pós-Graduandos (APG) e do Sindicato dos Trabalhadores da Unicamp (STU), que encaminharam um dossiê elaborado pela Comissão da Verdade e Memória “Otávio Ianni”.

O reitor, professor Antonio José de Almeida Meirelles, abriu o encontro e logo em seguida passou a palavra à representante da Adunicamp. A professora Sylvia Gatti relatou que, por meio de um abaixo-assinado com 400 assinaturas de docentes, pesquisadores, técnicos-administrativos, alunos e representantes de entidades externas, foi proposto a formação de um Grupo de Trabalho (GT) intitulado “Unicamp pela Democracia: pela revogação do título de Doutor Honoris Causa ao coronel Jarbas Passarinho”, o qual se encarregou de um dossiê completo sobre o tema.

