Controladoria do DF abre inscrições de prêmio para universitários

(crédito: CGDF/Divulgação)

Estão abertas as inscrições para o Prêmio Essencial, elaborado pela Controladoria-Geral do DF (CGDF). O órgão vai premiar as três melhores ideias inovadoras e criativas de universitários sobre controle social que possibilitem maior participação da população no governo do DF. Os estudantes podem se inscrever individualmente ou em grupo entre 24 de setembro e 24 de outubro, o edital está no site do concurso.

O concurso é destinado a estudantes universitários de graduação de qualquer instituição de ensino superior do Distrito Federal, públicas ou privadas, autorizadas a funcionar pelo Ministério da Educação (MEC). Para participar, será necessário apresentar declaração de matrícula em instituição de ensino superior do DF.

O grande vencedor do prêmio ganhará R$ 3 mil. O vice-campeão será premiado com R$ 2 mil e o terceiro colocado com R$ 1 mil, totalizando 6 mil reais em prêmios. Em caso de grupo, o valor será destinado para todos os membros igualmente.

Tanto as inscrições quanto o envio do projeto têm a data limite até 24 de outubro. Para que os estudantes entendam melhor do tema, também fará parte das etapas de avaliação a participação em um curso virtual sobre controle social, elaborado pela Controladoria-Geral do DF.