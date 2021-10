UnB está com 60 vagas para licenciatura em educação no campo

E EuEstudante

(crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press - 24/6/16)

A Universidade de Brasília (UnB) publicou o edital do processo seletivo para o curso de licenciatura em educação do campo. São ofertadas 60 oportunidades na modalidade presencial, para o segundo semestre de 2021. O início das aulas está previsto para 17 de janeiro de 2022.

Não haverá provas, o processo seletivo será pelo desempenho obtido do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2018, 2019 ou 2020 para concorrer às vagas. No momento da inscrição o candidato deve indicar o sistema de vaga pelo qual deseja concorrer: universal, cotas para escolas públicas ou cotas para negros. Também é preciso ter concluído o ensino médio ou estar na fase final de conclusão, não ter formação em nível superior e atender a requisitos específicos expressos no item 3.1 do edital.

A seleção faz parte da proposta do Ministério da Educação (MEC) para a oferta de cursos de licenciatura em educação do campo. Dessa forma, a UnB visa ampliar e interiorizar a oferta de ensino superior público e gratuito, incentivando a formação de professores que atuarão na educação básica em escolas do campo na RIDE-DF (Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno) e nos seguintes municípios no estado de Goiás: Nova Roma, Monte Alegre, São Domingos e Teresina de Goiás.

Os interessados devem se inscrever no entre os dias 4 e 18 de outubro de 2021. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pelo site do Cebraspe.