Fuvest recebe 110 mil inscrições no vestibular 2022

Na Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest) 2022, “treineiros” – estudantes que ainda não concluíram o ensino médio, mas que prestam a prova para testar conhecimentos – somaram 9.357, enquanto os candidatos totalizaram 101.026 inscritos. As carreiras com o maior número total de inscritos são medicina em São Paulo e Ribeirão Preto e direito em São Paulo e Ribeirão Preto.

Apesar da pandemia, entre os fatores que contribuíram para a procura pelo Concurso Vestibular Fuvest 2022 estão a ampliação de iniciativas da Universidade de São Paulo para estimular o diálogo com o público-alvo como os programas “USP e as Profissões” e o “Vem pra USP!”, no qual se destaca a CUCo (Competição USP de Conhecimento). Foram concedidas 10.170 isenções neste ano.

No próximo ano, a USP oferecerá 11.147 vagas, das quais 8.211 destinadas para seleção pelo vestibular da Fuvest e 2.936 vagas pelo Sisu. Das vagas da Fuvest, 4.954 serão reservadas para candidatos na modalidade ampla concorrência, 2.169 vagas para candidatos egressos de escolas públicas (modalidade EP), e 1.088 para candidatos pretos, pardos e indígenas egressos de escolas públicas – (EP/PPI).