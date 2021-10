A Semana de Jornalismo da Ufam começa nesta quarta-feira (13)

E EuEstudante

O Centro Acadêmico do Curso de Comunicação Social da Universidade Federal do Amazonas (UFAM) realizará, na próxima quarta (13), a Semana de Jornalismo. O evento, totalmente on-line e gratuito, é aberto a todos os estudantes do curso, professores e vestibulandos de comunicação. O workshop vai até sexta (15) e a inscrição pode ser feita pelo link https://doity.com.br/i-semana-de-jornalismo#registration.

Com o tema Estudantes de Jornalismo em pandemia: configurações e bugs, o objetivo do programa é criar conexões entre estudantes do curso de jornalismo na Amazônia por meio de um intercâmbio com conteúdos produzidos no âmbito acadêmico. Com networking acadêmico e profissionais renomados no mercado, a semana acontece com exposições de trabalhos, rodas de conversa, palestras e workshops.

Alunos de sete Instituições de Ensino Superior do Brasil participam do evento em colaboração com o curso de Jornalismo da Universidade Federal do Amazonas. “A ideia da Semana de Jornalismo surgiu como uma forma de juntar todas as instituições e dar uma oportunidade para que as pessoas pudessem se conhecer”, comenta Luiza Dacio, finalista do curso de jornalismo da Ufam.

Serão mais de 30 profissionais de reconhecimento nacional e regional que participarão das palestras, entre eles os jornalistas Nathalia Tavolieri da Rede Globo, Giovanna Pinheiro do Olimpíada Todo Dia, Joana Suarez, Silvia Rogar da revista Vogue, Daniela Assayag e Bruno Mazieri. Os workshops, palestras, apresentações e seminários poderão ser assistidos pelas plataformas Discord, para workshops, e Twitch para o restante.

Entre as atividades disponíveis estarão rodas de conversas, palestras e workshops com temáticas relevantes e atuais sob o olhar do jornalismo em múltiplas áreas. No último dia, vai ocorrer as apresentações de trabalhos que serão divididos em artigos e produtos, com direito a premiação e publicação em um e-book temático.

PROGRAMAÇÃO

Dia: 13/10 - Ás 19h

Abertura

Roda de Conversa - ‘A crise de oxigênio em Manaus’

Por: Nathalia Tavolieri (Profissão Repórter-Rede Globo, Lucas Vasconcelos (A Crítica) e Waldick Júnior (Ufam).

Dia: 14/10 - Às 8h

Rodas de conversa

8h às 9h: Roda de Conversa - ‘A invisibilização das lutas indígenas em grandes mídias’

Por: Vanda Ortega, Samela Awiá e Maria Eduarda (Ufam).

9h às 10h: Roda de Conversa - ‘Estudar e trabalhar: dicas para os primeiros passos’

Por: Aruana Brianezi (A Crítica), Daniela Assayag e Bárbara Mitoso (FBN).

10h: Roda de Conversa - ‘Produção Audiovisual Amazonense'

Por: Bernardo Abinader, (Filmes Fita Crepe) e Gabriel Bravo

11h: Roda de Conversa - ‘Os dilemas da gestão e empreendedorismo’

Por: Paula Litaiff (Revista Cenarium) e Elias Marinho



Workshops

14h - 'Dicas de sucesso para carreira acadêmica - Renan Albuquerque e Gustavo Soranz

14 - Fotografia em casa - Caroline Lins

14h - Joana Suarez - Jornalismo Freelancer

14h - Dilemas do factual e do contexto no online - Luís Henrique Oliveira

14h - Números que contam histórias: introdução ao jornalismo de dados - Gabriel Veras (Abaré Escola)

16h - Comunicação Antirracista - Juara Castro

16h - Jornalismo de Moda - Silvia Rogar

16h - A resistência do impresso na era digital - Márcia Guimarães

16h - O avanço da TV Web - Gabriel Abreu

19h: Roda de Conversa - ‘De Tókyo Ao Barezão'

Por: Giovanna Pinheiro, Camila Leonel (A Crítica), Giovanna Airon.

Dia: 15/10

8h-10h: Roda de Conversa - ‘Representatividade LGBTQIA+ no Jornalismo'

Átila Simonsen, Klaus Dutra, Bruno Mazieri, Malu dacio e thamires clair

Exposição de Trabalhos

10h-12h

18h: Roda de Conversa - ‘Jornalistas, Movimentos Sociais e engajamento feminino na política'

Por: Bruna Brelaz, Rayane Garcia

20h - Encerramento

20h30 - Sarau Cultural