Ceub promove evento on-line e gratuito sobre tecnologia

(crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O Ceub promove, nesta semana, o evento Vortéx 2021, que traz as principais novidades sobre as áreas de tecnologia e mercado em uma linguagem plural para todos os públicos. A programação conta com debates, oficinas e mesas-redondas, todos em formato on-line com transmissão pelo canal do Ceub no Youtube, de quarta-feira (13) a sexta-feira (15).

Entre os convidados estão profissionais renomados que irão discutir sobre temas da atualidade, com palestras voltadas para o mundo das redes sociais, linguagens básicas de computação, segurança digital, Machine Learning e outros temas importantíssimos para quem quer aprimorar o seu negócio.

A programação completa pode ser conferida no site do Ceub.