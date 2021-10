DZS promove a 1ª edição da feira virtual "Estudo na República Tcheca"

E EuEstudante

(crédito: Departamento de Educação Superior da Agência Nacional Tcheca para Educação e Pesquisa (DZS))

A Agência Nacional Tcheca para Educação e Pesquisa Internacional (DZS) promove nesta quinta-feira (14) a primeira edição da Feira Virtual “Estude na República Tcheca”. O evento é gratuito e todos os participantes terão a chance de falar diretamente com 24 universidades de excelência na República Tcheca e com os representantes da iniciativa oficial do governo tcheco, que estarão em seu estande virtual para esclarecimentos sobre os programas educacionais do país, que hoje atraem mais de 50 mil estudantes internacionais.

Para participar, basta se cadastrar no site do evento e acessar a plataforma no dia e horário da feira virtual. Após o cadastro, os inscritos receberão um e-mail com suas informações de login. O evento apresentará os benefícios de estudar na “cidade mais bonita do mundo”, reconhecida entre os estudantes internacionais por sua educação superior de alta qualidade, ministrada em universidades centenárias focadas em inovação e pesquisa.

Ao acessar a Feira, será possível pesquisar as instituições por nome, tipos de cursos e localização. Da mesma forma que em um evento presencial, as pessoas poderão percorrer os estandes das instituições em busca de informações e também conversar ao vivo com representantes das universidades por meio de chamadas de áudio e vídeo. O evento será das 17h às 21h.