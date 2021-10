UNE divulga nota com premissas para retorno às aulas presenciais

E EuEstudante

(crédito: GUI/Imprensa UNE)

A União Nacional dos Estudantes (UNE) reuniu em um documento, aprovado pela sua diretoria, que é composta por estudantes de todo o país, uma nota com premissas básicas indispensáveis a um plano de retorno presencial das universidades, tanto nas instituições privadas quanto públicas. O documento destaca que o sucesso em um retorno presencial seguro e positivo só será possível por meio do respeito à vida, à ciência, à autonomia universitária, à educação e assegurados por intermédio da responsabilidade coletiva.

Entre os pontos defendidos pela entidade máxima de representação de estudantes universitário no país, além dos protocolo de segurança, como uso de máscara, distanciamento, salas ventiladas e testagem em massa da comunidade acadêmica, estão: políticas de assistência estudantil, incluindo a reposição do orçamento do Plano Nacional de Assistência Estudantil (PNAES), defesa do orçamento das universidades públicas, dada a evidente importância dessas instituições para o combate e respostas à pandemia, adaptações e reposição das bolsas do ProUni que foram cortadas.



A entidade também defende a urgente revogação da Emenda Constitucional 95, do "teto de gastos", para o maior investimento em saúde e educação, sempre necessários ao desenvolvimento do país, ainda mais nesse cenário atual.



FIES



A UNE está mobilizando para a aprovação imediata do Projeto de Lei 1133/21, que prorroga a suspensão temporária das parcelas de amortização do FIES, por conta da alta de desemprego, a crise social e econômica que o país atravessa.



"É preciso combater o endividamento da juventude nessa conjuntura que o país atravessa para garantir o futuro de uma geração e também a retomada do desenvolvimento econômico. Atualmente, não temos um projeto de educação e o governo Bolsonaro atua focado no desmonte de direitos dos brasileiros e não tem dado respostas à miséria crescente no Brasil", observa Bruna Brelaz, presidente da UNE.



Educação básica



O governo do estado de São Paulo anunciou a retomada obrigatória de aulas presenciais da rede estadual, municipal e privada a partir da próxima segunda-feira, 18 de outubro. Alguns alunos que fazem parte do grupo de risco para covid-19, por exemplo, são exceção a essa obrigatoriedade.