Link School of Business abre processo seletivo para 2022

A Link School of Business, em São Paulo, está com o processo seletivo aberto para o curso de bacharelado em administração de empresas. A LSB é a primeira faculdade brasileira a oferecer o curso com foco em empreendedorismo. Serão oferecidas 100 vagas e as inscrições vão até o dia 29/10, no site https://lsb.edu.br/processo-seletivo. A taxa de inscrição é de R$ 400.



O processo seletivo da LSB é dividido em quatro etapas: PREP, cases, group sessions e entrevista. Na fase PREP, o jovem deve preparar um vídeo e uma carta de apresentação. Na segunda fase, os candidatos terão a oportunidade de aplicar conhecimentos de matemática, português e inglês, na discussão de situações reais de empresas. A proposta é que cada participante explore a sua criatividade.



A terceira avaliação é uma dinâmica de grupo para solucionar o case de uma startup ou empresa. Nesse cenário são avaliadas as habilidades de comunicação, integração, trabalho em grupo e a proposta de solução de cada candidato. Na entrevista, porém, o concorrente pode mostrar um pouco mais de si, suas expectativas e motivações.



O curso tem duração de quatro anos e certificação pelo Ministério da Educação (MEC), a metodologia da Link é fundamentada em três pilares: business tolls, que integra o conhecimento de profissionais renomados do mercado, professores, acadêmicos e os estudos das novas tecnologias e tendências.



O people skils é o segundo pilar e tem como objetivo desenvolver habilidades interpessoais, a capacidade de gerenciar e controlar suas emoções, habilidades de comunicação, liderança, adaptabilidade e resolução de problemas.



O terceiro pilar é o link labs, que abrange atividades fora da grade curricular, como por exemplo: mentoria de negócios, visitas às empresas e startups, palestras e workshops de especialistas sobre ferramentas de negócios, tecnologias e tendências, futurismo e análises setoriais.