EUA lançam segunda edição do Fundo de Inovação 100K no Brasil

Parceiros das Américas e Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) se juntam à Embaixada e Consulados dos Estados Unidos no Brasil e o Departamento de Estado, realizaram nesta quinta-feira (14), o evento de lançamento da segunda competição exclusiva para o Brasil, da iniciativa Fundo de Inovação 100K. A iniciativa procura incentivar colaborações entre instituições de ensino superior brasileiras e americanas.

O evento de lançamento do programa aconteceu de forma virtual e contou com a presença do encarregado de negócios da Embaixada e Consulados dos EUA, Douglas Koneff, do diretor geral do Senai, Rafael Lucchesi, e representantes de duas instituições premiadas em competições anteriores — Universidade do Estado da Califórnia — Fullerton e da Universidade Estadual Paulista (UNESP).

Segundo Koneff, o programa “é um de nossos principais programas de apoio a parcerias em educação superior no hemisfério ocidental e estamos comprometidos em fortalecer ainda mais as conexões entre universidades, institutos de inovação e outras instituições de ensino superior, profissional e tecnológico”.

Ele acrescentou também que, este ano, mais instituições estão elegíveis para competir, ampliando as oportunidades de propostas de mais equipes do Senai. "O financiamento combinado do Senai e do Departamento de Estado permitirá que equipes de instituições e estudantes brasileiros e norte-americanos busquem soluções de problemas do mundo real em um ambiente colaborativo e multicultural”, comenta.

Em 2021, a competição oferecerá até seis concessões para estimular e apoiar novas parcerias no ensino superior nos Estados Unidos e no Brasil. As autorizações serão principalmente para os institutos Senai em todo o país. "Estamos felizes em encontrar parceiros com uma visão compartilhada no Departamento de Estado, Embaixada dos EUA no Brasil e Parceiros das Américas. Espero ver essas equipes colaborando em soluções inovadoras que aproximem o Brasil e os EUA”, finalizou.

As equipes de instituições de ensino superior nos EUA e no Brasil são convidadas a criar programas de intercâmbio e desenvolvimento de força de trabalho inovadores em diversas áreas temáticas, o que resultará em novas oportunidades para alunos em suas instituições de origem e nas instituições anfitriãs nos dois países.

As áreas temáticas nessa nova competição pelo Fundo de Inovação do 100K entre Brasil-EUA incluem: soluções climáticas e ambientais; ciências da saúde e saúde pública; inteligência artificial; internet das coisas; computação em nuvem; tecnologia na educação; agricultura e ciência dos alimentos; água, saneamento e higiene (WASH); biotecnologia; ciência, tecnologia, engenharia e matemática (STEM), entre outras.

Equipes de instituições de ensino superior nos EUA e no Brasil podem enviar propostas para a concessão do 100K até a data limite de 15/02. Para mais informações sobre a competição e a lista de equipes de instituições premiadas em competições anteriores acesse: https://www.100kstrongamericas.org