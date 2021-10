Estudante da UFPel comemora o aniversário com bolo com a imagem de Hitler

MA Mia Andrade*

(crédito: Reprodução/Twitter)

A Universidade Federal de Pelotas (UFPel) encaminhou à polícia, este fim de semana, o caso da estudante do curso de história, que comemorou o aniversário de 24 anos com um bolo com a imagem de Adolf Hitler. As fotos do bolo foram compartilhadas pela estudante, Caroline Gutknecht, e gerou revolta na internet.

Em nota, a UFPel divulgou nota oficial em que afirma: “uma universidade precisa ser um espaço de apoio a todas as pessoas, garantindo direitos, valorizando a vida”, repudiando o ato da aluna. A assessoria da reitora Isabela Andrade ressalta que o fato não ocorreu dentro das dependências da universidade e nem em qualquer atividade acadêmica, portanto, foi encaminhado imediatamente à autoridade policial para as providências adequadas.

O crime de apologia ao nazismo é enquadrado no artigo 20 da lei 7.716 de 1989, que prevê pena de dois a cinco anos de reclusão para quem fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas ou qualquer outro tipo de propaganda que utilizem a cruz suástica para divulgar o regime de Adolf Hitler.