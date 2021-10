ProfBio tem 500 vagas abertas para mestrado em Biologia

E EuEstudante

Professores de Biologia em atividade no ensino médio na rede pública têm até as 17h desta segunda-feira (18), para se inscrever no Programa de Mestrado Profissional em Ensino de Biologia em Rede Nacional (ProfBio). As inscrições devem ser realizadas no site da Comissão Permanente do Vestibular da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). São 500 vagas, sendo que até 30% delas receberão bolsas da Coordenação de Aperfeiçoameno de Pessoal de Nível Superior (Capes)

O curso é semipresencial e terá início no primeiro semestre de 2022, com aulas presenciais uma vez por semana, entre segunda-feira e sábado. Todo o processo seletivo será realizado em 2021, desde a aplicação remota da prova, em 7 de novembro, até a publicação do resultado final, no dia 30 do mesmo mês. A UFMG coordena o programa, que conta com mais 17 instituições distribuídas por 15 estados.

O ProfBio é um dos Programas de Mestrado Profissional para Professores da Educação Básica (ProEB), da Capes. Ele oferece qualificação profissional aos professores de Biologia em efetivo exercício no ensino médio, na rede pública do País. Para participar, é necessário ter diploma de Ciências Biológicas, Biologia ou Ciências com habilitação em Biologia.

O ProEB segue as diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Educação (MEC) para a formação continuada stricto sensu de professores ativos, além de apoiar instituições de ensino superior e a rede de instituições associadas. Criado em 2009, conta atualmente com 12 programas de pós-graduação em mestrado profissional e se faz presente em 317 unidades de ensino de todo o País. Ao longo desses 12 anos, a iniciativa já somou cerca de 15 mil matriculados.

