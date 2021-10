Reitoria da Uerj anuncia criação de auxílio-creche

E EuEstudante

(crédito: Universidade do Estado do Rio de Janeiro)

A Reitoria da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) anunciou, nesta terça-feira (19), a criação de auxílio-creche para estudantes dos cursos de graduação e pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) que tenham filhos em idade de Educação Infantil. Alunos do Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira (CAp-Uerj) que se enquadrarem nos requisitos previstos também poderão receber o auxílio.

“É com alegria que estamos atendendo a essas importantes demandas do alunado da Uerj. Queremos garantir o pleno desenvolvimento acadêmico dos nossos estudantes e reduzir a evasão que, muitas vezes, ameaça o futuro daqueles que querem estudar, mas enfrentam dificuldades com crianças pequenas em casa ou até mesmo para se deslocar até a universidade, principalmente depois da pandemia”, destacou o reitor, Ricardo Lodi.

De acordo com o Ato de Decisão Administrativa (Aeda) 54/2021, o valor de R$ 900 por criança – o mesmo concedido atualmente aos servidores da universidade – será pago aos estudantes regularmente matriculados, com filhos dentro da faixa etária estipulada: de zero a 7 anos incompletos (6 anos, 11 meses e 29 dias). Mas, se ambos os pais forem estudantes da Uerj, apenas um deles fará jus ao benefício.

O auxílio-creche será fornecido de acordo com os recursos orçamentários destinados aos programas de assistência estudantil. A Pró-reitoria de Políticas e Assistência Estudantis (PR4) será responsável pela regulamentação, procedimentos e execução do pagamento.