Inscrições para o Exame Nacional de Residência já estão abertas

(crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Ag..ncia Brasil)

Começaram nesta quarta (20) as inscrições para a segunda edição do Exame Nacional de Residência (Enare). Criado em 2020, o Enare tem o objetivo de otimizar a forma de seleção dos residentes. Os que irão participar, podem fazer a inscrição pelo link https://enare.ebserh.gov.br/site-enare-2021/index.jsp#como-funciona, até 8/11.

Ao todo, são mais de 3,2 mil vagas de residência das áreas médica, multi e uniprofissional que serão ofertadas em 81 instituições distribuídas em todo o país. As provas estão marcadas para 12/12 deste ano.

De acordo com a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), estatal responsável pelo edital, vinculada ao Ministério da Educação (MEC), esta edição apresentou um crescimento de aproximadamente 800% no número de vagas e de 900% no número de instituições participantes, na comparação com o último certame.

Na edição de 2020, foram 405 vagas ofertadas para oito hospitais pertencentes à Rede Ebserh/MEC e ainda o hospital das Forças Armadas. Foram oito para a residência uniprofissional (entre enfermagem e física médica), 304 vagas para 41 especialidades de residência médica, e 93 para a residência multiprofissional. Essa última incluiu enfermeiros, farmacêuticos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, odontólogos, nutricionistas e profissionais de educação física.

Na edição deste ano, as provas serão realizadas em todas as capitais e em mais 23 cidades estratégicas: Feira de Santana (BA), Ilhéus (BA), Imperatriz (MA), Uberlândia (MG), Caratinga (MG), Juiz de Fora (MG), Montes Claros (MG), Dourados (MS), Sinop (MT), Campina Grande (PB), Cascavel (PR), Guarapuava (PR), Londrina (PR), Nova Iguaçu (RJ), Passo Fundo (RS), Pelotas (RS), Bauru (SP), São Carlos (SP), São José do Rio Preto (SP), Campinas (SP), Araguaína (TO), Petrolina (PE) e Joinville (SC).

O sistema de classificação

Realizado pela Empresa Brasileira de Serviços hospitalares (Ebserh), o Enare tem um sistema de avaliação muito parecido com o do Enem. O objetivo da avaliação é abrir mais oportunidades de vagas para quem vai fazer residência nas áreas médicas, multi e uniprofissional.

A empresa explica que, assim como no Enem, o candidato precisa atingir uma nota para a residência na especialidade escolhida, essa nota corresponde a 90% da aprovação. Os outros 10% serão somados ao total pela análise curricular do estudante. A nota também serve para o aluno escolher o local onde prefere atuar. As melhores notas vêm em primeiro lugar, sobrepondo-se às menores.