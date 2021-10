Estudantes da UNE protestam em frente à Capes por bolsas com pagamento atrasado

E EuEstudante

(crédito: Matheus Alves/ União dos Estudantes )

Integrantes da União Nacional dos Estudantes (UNE) protestaram em frente à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) nesta quinta-feira (21) para cobrar pagamentos atrasados de bolsas de estágio e estudo.

Bruna Brelaz, presidente da UNE, discursou para manifestantes e disse que os cortes afetam estudantes de universidades públicas do país que dependem desse dinheiro para sobreviver. A jovem ainda afirmou que os gastos do governo Bolsonaro com elementos desnecessários são milionários e que poderiam ser evitados e redirecionados e gastos com coisas que realmente importam, como o pagamento das bolsas. Segundo ela, a recente viagem para Dubai custearia nove mil bolsas atrasadas por um mês.

O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid) e o Programa Residência Pedagógica (RP) são os mais prejudicados pela falta de pagamento.

Em seu twitter, a presidente da UNE diz: "Milhares de estudantes e suas famílias dependem das bolsas da CAPES. Estamos em Brasília e protocolamos agora a pouco o ofício requerendo uma reunião com a presidente da autarquia para exigirmos o pagamento. É urgente!"

Segundo ela, são mais de 70 mil estudantes com Bolsas atrasadas do PIBID. "O problema da evasão tem tirado o sonho de muitos jovens e não vamos nos calar enquanto não tivermos recomposição orçamentária no ensino superior. Hoje o ministro da Educação teve que nos ouvir. A

@uneoficial em luta!", afirmou pela rede.



O professor de geografia e namorado do ex-bbb João Luiz também se manifestou. "A gente sabe que a Capes está sofrendo com cortes mas não é deixando de pagar os bolsistas da área de licenciatura que vai melhorar né? São pesquisadores e trabalhadores como todos os outros. A bolsa é um direito não é um privilégio #CapesPagueAsBolsasPibideRP", disse.