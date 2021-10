Comunidade cientifica promove ato contra cortes orçamentários na pesquisa

E EuEstudante

(crédito: Evaristo Sa/AFP/Getty Images) )

A comunidade científica, bem como entidades em favor da educação e da pesquisa se reúnem nesta terça-feira (26), para o segundo Dia Nacional de Mobilização em Defesa da Ciência. Foram confirmadas 27 atividades presenciais em 16 estados e no Distrito Federal, além de um ato virtual e tuitaço como parte da programação nacional do evento.

A ideia é defender as universidades, pesquisas, bolsas de pós-graduação e entre outras àreas que sofreram cortes orçamentários sem aviso prévio. Um dos exemplos citados, foi a decisão recente do Ministério da Economia, que fez com que o orçamento da pasta científica caísse de R$ 690 milhões para apenas R$ 89 milhões.

Desde então, a Associação Nacional de Pós-Graduandos (ANPG) e outras entidades da rede de APGs iniciaram uma série de debates e atos para sensibilizar o Congresso Nacional e pressionar o governo na intenção de reverter os cortes, liberação do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT) e o reajuste das bolsas de estudo, que se encontram congeladas desde 2013. A mobilização ganhou projeção e reuniu outras entidades vinculadas ao setor.

Confira a programação das atividades:

AGENDA NACIONAL:

• 10h: Tuitaço #SOSCIÊNCIA

• 14h: Ato virtual “Quanto vale a aiência?” no canal do YouTube da ANPG

AGENDA NOS ESTADOS:

Amapá* Centro (às 17h)

Manaus* Largo São Sebastião ( às 15h)

Manaus* Entrada da UFAM/INPA (às 9:30)

Manaus * Entrada da ENS-UEA ( às 9:30)

Salvador * Reitoria da UFBA às 9h, ato da APG UFBA, DCE UFBA, ASSUFBA e APUB.

Fortaleza* Ato na reitoria UFC - aula na Praça da Gentilândia (às 16h)

Sobral * Praça de Cuba (9h )

Brasília * Ministério da ciência e tecnologia (às 9h)

Goiânia * FAPEG (às 9h)

Juiz de Fora * Centro e Câmpus da UFJF (às 11h)

Belo Horizonte* Assembleia Legislativa de Minas Gerais (às 11h)

Lavras* Youtube da APG UFLA, DCE UFLA, Adufla e Sindufla (às 19h)

Belém * Praça do Operário (às 16h)

Santarém* Reitoria Ufopa ( às 9h)

Recife* Assembleia Legislativa de Pernambuco

Recife* UNICAP (ato on-line)

Aracaju* UFS - Entrada de pedestres (10h)



Teresina* Coreto em frente a Reitoria da UFPI (às 9h)

Rio de Janeiro* Prédio de Música UFRJ - Lapa (às 19h)

Rio de Janeiro FioCruz* - Entrada da Avenida Brasil (às 9h30)

Natal* Recanto Estudantil/DCE UFRN (às 14h30)

Porto Alegre* UFRGS (às 17h)

Pelotas* Andrade Neves, esquina Lobo da Costa (às 16h)

Florianópolis* Largo da Alfândega (às 16h)

São Paulo*, Av. Paulista - em frente ao Masp (às 16h)