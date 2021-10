Cebraspe divulga recursos contra resultados provisórios de vestibular

E EuEstudante

(crédito: Agência Brasília/Divulgação)

O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) divulgou, nesta quarta-feira (27), recurso contra resultados provisórios de vestibular para licenciatura em educação no campo na Universidade de Brasília (UnB).



Os resultados publicados, que podem ser conferidos com CPF e senha, são referentes a concorrer na condição de pessoa com deficiência, ao resultado provisório da Homologação da Inscrição e à análise da documentação para concorrer às vagas reservadas pelo Sistema de Cotas para Escolas Públicas.



O concurso tem o objetivo de implantar a proposta do Ministério da Educação (MEC) para a oferta de cursos de licenciatura em educação do campo.



De acordo com o edital, por meio deste vestibular, a UnB visa ampliar e interiorizar a oferta de ensino superior público e gratuito, incentivando a formação de professores que atuarão na educação básica em escolas do campo na RIDE-DF (Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno) e nos seguintes municípios no estado de Goiás: Nova Roma, Monte Alegre, São Domingos e Teresina de Goiás



O curso tem três habilitações, sendo elas ciências da natureza, matemática e linguagem.