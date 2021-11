Investimento é tema de aula gratuita de universidade californiana

E EuEstudante

(crédito: MBA)

Nesta quarta-feira, 10/11, às 19h, acorrerá a masterclass "Como o investimento financeiro pode salvar o mundo", realizada pela Universidade do Sul da Califórnia (USC). O evento será ministrado pelo professor de empreendedorismo social, diretor fundador do Brittingham Social Enterprise Lab e diretor acadêmico do mestrado em empreendedorismo social e dos programas Warren Bennis Scholars, Adlai Wertman.

A masterclass é uma prévia do International Business Education and Research MBA (IBEAR/MBA). Ao final, os participantes terão acesso a uma info session com o diretor-associado do MBA, Pankaj Bhushan, para esclarecimento de dúvidas sobre processo seletivo, inscrições, atividades realizadas durante a jornada acadêmica e dicas de como concorrer a bolsas de estudo de até US$ 50 mil ofertadas pelo programa.

O evento também contará com a presença do ex-aluno da USC Marshall School of Business, Jered Metzger, co-fundador e diretor de investimentos da Aneuvia, empresa independente que oferece estratégias de investimento ESG sustentáveis para famílias, indivíduos e instituições.

Embora o MBA seja direcionado a profissionais e estudiosos de economia e negócios, a masterclass é aberta a todos os interessados sobre o tema ou o curso. A transmissão será realizada em inglês e para garantir uma das vagas, que são limitadas, basta se inscrever pelo link.

Sobre o IBEAR MBA

O IBEAR MBA é um dos programas de MBA com as mais diversas nacionalidades em todo o mundo. Nos últimos anos, a presença de alunos brasileiros tem sido de cerca de 10% da turma. Desde o início do curso, mais de 50 profissionais do Brasil já se formaram e conseguiram impulsionar suas carreiras. O currículo do programa é projetado para fornecer uma educação geral de gestão e prática, enfatizando habilidades de pensamento e resolução de problemas críticos em um mercado global.

"Todo ano, a USC tem dedicado olhar e atenção especial aos profissionais brasileiros. O programa de bolsas oferecido ao Brasil reflete o desejo da universidade em estimular a adesão dos profissionais daqui que sempre têm contribuído de forma positiva com o nosso curso. O feedback que temos recebido desses profissionais que estudaram conosco é gratificante, tanto em relação a qualidade do MBA, quanto às oportunidades de carreira que se abriram após sua conclusão", afirma o diretor do programa, Richard Drobnick.

O programa é voltado para candidatos com alto potencial, por isso o processo de seleção é baseado na experiência profissional do candidato, sua formação acadêmica, performance em testes de proficiência (GMAT ou GRE, além do TOEFL ou IELTS) e cartas de recomendação e de candidatura. A seleção exige que o candidato comprove um mínimo de seis anos de experiência profissional e diploma de bacharel antes do início do programa.

Mais detalhes podem ser acessados no site. Os currículos em inglês devem ser enviados para Ibearmba@marshall.usc.edu. As inscrições estão abertas, mas é aconselhável que os candidatos se inscrevam o quanto antes, principalmente os candidatos à bolsa.