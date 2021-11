Matrícula duas vezes? UnB explica o que acontece nesses casos

TM Thays Martins

Com a divulgação do resultado do PAS, alguns candidatos perceberam que alguns alunos que já tinham sido aprovados para o Enem também foram selecionados no PAS para o mesmo curso e efetivaram a matrícula.

Questionado pelo Correio, a Universidade de Brasília (UnB) esclareceu que a situação realmente acontece. Nesses casos, a primeira vaga ocupada pelo estudante é liberada e ela é usada em processos internos da universidade, como os de mudança de curso e de dupla diplomação. Caso se tenha muitas vagas, elas são utilizadas nos editais de transferência facultativa e portador de diploma de curso superior.

Entenda cada um desses processos

Mudança de curso

Este caso, é para aqueles alunos que desejam mudar de curso. Para isso, é preciso que o estudante tenha cursado pelo menos 24 créditos em disciplinas obrigatórias e/ou optativas do curso pretendido; ter concluído os disciplinas que compõem os dois primeiros períodos do fluxo do curso de origem e ter certificado de habilidade específica, no casos dos cursos que exigem.

O último edital foi cancelado devido a pandemia e, segundo a UnB, não terá um novo enquanto durar o período de emergência.



Dupla diplomação

Nesse caso, é para aqueles estudantes que terminaram uma graduação na UnB e pretende fazer um outro curso correlato. De acordo com o último edital da seleção, de março de 2021, para participar do processo seletivo é preciso está matriculado em um curso mais de um grau de formação, ou seja, que tenha a opção de bacharelada e licenciatura, ser provável formando e ter vaga no curso pretendido.

Transferência Facultativa

Esta seleção serve para estudante de outras universidades públicas ou particulares que desejam ingressar na UnB. Para essa seleção, são usadas vagas ociosas.

Para ser selecionado, a UnB avalia o histórico do aluno quanto ao cumprimento de no mínimo 20% das disciplinas e no máximo 75%. A segunda etapa é baseada na nota do Enem dos candidatos.

Portadores de Diploma de Curso Superior

Este processo seletivo é para aqueles que já têm uma graduação e desejam cursar outro curso na UnB. Para a seleção, é usada a nota do Enem.