Prova do Enade ocorre no próximo domingo (14)

A prova do Exame Nacional dos Estudantes (Enade) ocorrerá no próximo domingo (14), a partir das 13h30. A avaliação do Ministério da Educação (MEC), e realizada pelo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), é responsável por medir a qualidade dos cursos de graduação nas instituições de Ensino Superior do Brasil. Os alunos podem consultar o local de prova no portal do ENADE. Alguns alunos relatam que a prova ocorrerá na Unieuro da Asa Sul.

Cerca de 490 mil estudantes concluintes dos cursos de 30 áreas do conhecimento vinculadas ao ano II do sexto ciclo avaliativo do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes) deverão fazer o exame. Até esta quinta-feira (11) pelo menos 369.920 (75%) inscritos concluíram o preenchimento do Questionário do Estudante, pré-requisito para a visualização do Cartão de Confirmação de Inscrição, no qual consta o local de prova do estudante.

Tanto o questionário quanto a prova são obrigatórios para colar grau. Este questionário deve ser respondido até este sábado, (13), e está disponível no Sistema Enade.

A visualização do Cartão de Confirmação de Inscrição só será possível depois de responder o questionário. Os portões serão abertos às 12h e o fechamento às 13h. É necessário levar identificação com foto, máscara de prevenção contra a covid-19 e caneta esferográfica preta transparente. Apesar de não ser obrigatório, o Inep recomenda que o participante leve o cartão de confirmação no dia da aplicação.

Os participantes que apresentarem, no dia da prova, sintomas de covid-19 ou de alguma das outras doenças infectocontagiosas listadas no edital do Enade 2021 não devem comparecer ao local de prova. Nesse caso, o estudante deve solicitar dispensa de prova, no período de 16 de dezembro a 21 de janeiro de 2022, por meio do Sistema Enade, apresentando a documentação comprobatória exigida pelo edital do exame para casos de ausência por motivo de saúde.