Presidente da Ubes reclama do baixo número de negros no Enem

O primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021 digital e impresso ocorreu no último domingo (21). Este ano, o exame teve 26% de abstenção e registrou o menor número de participantes negros inscritos desde 2009, segundo o Sindicato das Mantenedoras de Ensino Superior (Semesp).

A presidenta da entidade União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (UBES), Rozana Barroso, realizou o exame neste domingo em São Paulo e confirmou os dados do Semesp no local. “Na minha sala eram apenas quatro estudantes negros, contando comigo”, afirma. Para ela, o número reflete a falta de projetos de educação do governo e do Ministério da Educação para inserir estudantes mais pobres nos exames.

Rozana foi à prova vestindo uma camiseta “Milhões de jovens poderiam estar comigo aqui”, por conta da dificuldade de inscrição com isenção e de estudar sem aulas presenciais. Ela, que assim como milhares de outros jovens, sonham em ser os primeiros de suas famílias a ingressarem na universidade.

No levantamento feito pelo Semesp, apenas 11,7% dos candidatos deste ano são negros, a menor proporção desde 2009, quando eles representaram apenas 6,3% dos inscritos. Segundo o estudo, em números absolutos, a prova chegou a ter mais de 1,1 milhão de inscritos pretos em 2016. Em 2021, eles são apenas 362,3 mil, os pardos são 42,2% dos participantes. Sendo o menor percentual desde 2012, quando eles foram 41,4% do total.

A Ubes também falou do nível complexo dos temas abordados durante o exame, se considerar o período de um ano e meio em que os estudantes não tiveram aulas presenciais e 51% dos estudantes na rede pública ainda não têm acesso a computador com internet, segundo pesquisa do instituto Datafolha, encomendada por Fundação Lemann, Itaú Social e Banco Interamericano de Desenvolvimento, divulgada pela BBC News Brasil.

A entidade, junto com a União Nacional de Estudante (UNE) e a Frente Parlamentar Mista da Educação, integra a “Blitz do Enem”, que tem acompanhado as denúncias de problemas sobre a logística, segurança e monitorando dados sobre qualquer ocorrência durante a aplicação do exame.