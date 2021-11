Capes coloca em dia pagamento das bolsas

E EuEstudante

(crédito: Capes)

Nesta segunda-feira (29), a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) efetuou o pagamento de todas as bolsas de programas de formação de professores da educação básica que estavam em atraso há mais de dois meses. O pagamento foi feito depois da sanção das leis que asseguram o dinheiro para os beneficiários.

Os inscritos do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid), Residência Pedagógica e da Universidade Aberta do Brasil (UAB) puderam receber, depois de vários dias, uma parte do pagamento das bolsas da Capes. Na segunda-feira (22), foram sancionadas, pela presidência da República, leis que abrem crédito para o pagamento dessas bolsas. Foram liberados R$178 milhões em créditos orçamentários para o pagamento de bolsas em programas de formação de professores para a educação básica.

A presidente da Capes, Cláudia Queda de Toledo agradeceu a Milton Ribeiro, ministro da Educação, Victor Godoy Veiga, secretário-executivo do ministério, e a toda a equipe do MEC pela recuperação dos recursos da Fundação. “A formação de professores, tarefa tão relevante para o nosso país, e a nossa pós-graduação, agradecem”, manifestou.

Cláudia Queda acompanhou de perto todas as etapas do processo, reunindo-se com diversas entidades, inclusive a Comissão de Educação da Câmara dos Deputados e a Comissão Mista do Orçamento. Cláudia de Toledo também mencionou a importância do tema em audiência pública na Câmara e expressou sua gratidão ao empenho individual de cada parlamentar envolvido na concretização dessa meta.