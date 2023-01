MEC vai investigar reitor da UFVJM por apoio a atos antidemocráticos

E EuEstudante

Em vídeo publicado em suas redes sociais, o reitor parabeniza golpistas. - (crédito: Reprodução/rede social )

A Corregedoria do Ministério da Educação (MEC) vai abrir investigação contra o reitor da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), Janir Alves Soares, pelo fato dele ter apoiado e comemorado nas redes sociais os atos terroristas em Brasília no último domingo (8/01).

Em suas redes sociais, o reitor acumula mensagens questionando os resultados das urnas e manifesta, abertamente, apoio aos atos antidemocráticos. No domingo, ele publicou um vídeo parabenizando a ação terrorista que culminou com a invasão e depredação do Palácio do Planalto, Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal (STF). Veja o vídeo completo.

Amigos, conhecidos, militantes e até mesmo apoiadores do ex-presidente deixaram sua opinião na publicação. Comentários como, "Janir! Pelo amor! Você está delirando, amigo! Numa boa!", afirmou Karine Roza. E também Rafael Lippi, que diz, "senhor Janir, sou eleitor do Bolsonaro. Porém, estou estarrecido com as atitudes... de longe foram pacíficas". Apesar de não ter sido o mais votado pela comunidade, Janir foi nomeado reitor no governo Bolsonaro pelo ex-ministro Abraham Weintraub, em 2019.