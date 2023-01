Universidade de Brasília divulga nova identidade visual

CB Correio Braziliense

A identidade visual foi apresentada durante a primeira reunião do Consuni/UnB. - (crédito: Secom/UnB)

A Universidade de Brasília (UnB) lançou, nesta sexta-feira (13/1), uma campanha institucional em que divulga sua nova identidade visual. Com o slogan “Futuro é agora”, a universidade quer que a comunidade se mobilize frente à perspectiva otimista e propositiva do futuro.

Além disso, a iniciativa também deseja incentivar docentes, técnicos, estudantes, terceirizados e sociedade em geral a experimentar, de forma ousada, novas possibilidades para concretização de horizontes promissores, segundo a UnB. A campanha foi apresentada durante a primeira reunião do Conselho Universitário (Consuni/UnB) de 2023.

Reitora da instituição de ensino, Márcia Abrahão disse que a campanha institucional deste ano traz a Universidade de Brasília para o presente, sem esquecer seus 60 anos de existência. “Além disso, projeta a UnB para construir um futuro no qual se consolide cada vez mais como uma universidade de excelência e de forte compromisso social, apta a enfrentar e superar novos desafios”, comentou.

Márcia Abrahão também destacou que, após os anos em que a pandemia de covid-19 obrigou a instituição a se reinventar para salvar vidas e a continuar cumprindo a sua missão, além de resistir aos seguidos ataques do governo federal, chegou a hora de retomar com força e muita disposição o projeto de universidade: excelente, inclusivo, amoroso. “Agora, portanto, já é o futuro”, apontou a gestora da UnB.



