IFB elege segunda mulher para a reitoria em sua história

Nova reitora do IFB, a brasiliense Veruska Machado é professora da instituição desde 2010 - (crédito: Divulgação/IFB)

O Instituto Federal de Brasília (IFB) oficializou nesta segunda-feira (22) o resultado da quinta eleição da instituição para reitoria e diretores-gerais. Segunda mulher consecutiva a dirigir o IFB, a brasiliense Veruska Ribeiro Machado, 49 anos, ocupará a vaga da atual reitora Luciana Miyoko Massukado, que assumiu o cargo em agosto de 2019.

Professora do IFB desde 2010, Veruska é graduada em letras pela Universidade de Brasília (UnB), e especialista em língua portuguesa e em educação para a diversidade e a cidadania e em gestão de políticas públicas de raça e gênero. Também é mestre e doutora em educação pela UnB.

Professora do IFB Campus Taguatinga, atua na formação de professores e na área de língua portuguesa. Também ministra aulas no programa de mestrado profissional em educação profissional da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica.

Varuska foi eleita no primeiro turno, com 38,66% dos votos (2.081). Em segundo lugar ficou a professora Ana Carolina de Souza Mendes, com 18, 53% (1.312 votos) e em terceiro o professor Gervásio Barbosa Neto, com 6,6% (612 votos). A consulta eleitoral à comunidade do IFB aconteceu em 17 de maio. De acordo com a Comissão Central Eleitoral, não foi protocolado nenhuma denúncia ou pedido de impugnação do pleito.

O resultado final segue, agora, para o Conselho Superior para homologação e depois será enviado como lista tríplice para o presidente da República, conforme Decreto nº 1.916/1996, que regulamenta o processo de escolha dos dirigentes das instituições federais de ensino.

Diretores-gerais



Nesta consulta eleitoral, o IFB também escolheu os diretores-gerais de seus 10 câmpus. A novidade é que o conselho de dirigentes da instituição passa de apenas uma diretoria-geral para três. Foram eleitas como diretoras-gerais Christine Rebouças (IFB Campus Brasília), Andresa Andrade (IFB Campus Gama) e Alessandra Neves (IFB Campus Riacho Fundo).

Entram para o time os professores Paulo Wanderley (câmpus Ceilândia) e Gabriel Negrão (Taguatinga). Foram reeleitos os professores Germano Cruz (Recanto das Emas), Robson Caldas (São Sebastião), Paulo Henrique Ribeiro (Samambaia), Giano Copetti (Estrutural) e Nilton Cometti (Planaltina).