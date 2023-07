59º Congresso da UNE será aberto nesta quarta-feira, em Brasília

E EuEstudante

Bruna Brelaz, Presidente de UNE - (crédito: UNE/Divugalção)

O 59º Congresso da União Nacional dos Estudantes (UNE) será aberto nesta quarta-feira, em Brasília. O tema desta edição é Em defesa da democracia: enfrentando o autoritarismo e o discurso de ódio no Brasil. E também trará a memória dos 50 anos do desaparecimento do ex-presidente da entidade e estudante de geologia, Honestino Guimarães, durante a ditadura militar. O Conune deve reunir, até domingo (16) mais de 10 mil estudantes de todo o Brasil para discussão de políticas públicas na àrea educação.

Quinta-feira (13), a partir das 19h, o Conune terá a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, debatendo com a ministra Luciana Silva e estudantes sobre o papel das universidades para a reconstrução do país. O debate ocorrerá no Ginásio Nilson Nelson.

A abertura do evento ocorrerá no Centro Cominitário Athos Bulcão, na Universidade de Brasília (UnB), a partir das 19h. A bióloga, professora e ex-BBB Jessilane Alves será destaque. Além de ser embaixadora de cotas da UNE, a bióloga e professora foi convidada para a abertura da cerimônia por conta da trajetória e luta pela educação. Bruna Brelaz, a presidente da entidade Justifica: "Jessilane é uma importante personalidade de representação para a UNE. Ela tem um poder de alcance muito grande sobre democratização do ensino, pela lei de cotas, pela defesa da educação. Jessilane amplifica importantes bandeiras que a UNE defende também". O ato da abertura, em defesa do estado democrático de direito, contará também com a presença do ministro da Justiça, Fávio Dino e do ministro do STF, Luís Roberto Barroso, do deputado federal Orlando Silva (PCdoB-SP), da reitora da UnB, Márcia Abrahão Moura, e do diretor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, Celson Campilongo.

Jessilane Alves será destaque no 59º Congresso da União Nacional dos Estudantes ((Conune) (foto: Divulgação)

O Conune é um encontro político da juventude brasileira e conta com participação de importantes núcleos e lideranças políticas, além de personalidades inspiradoras ao público jovem. A função do congresso é eleger democraticamente a nova diretoria e presidência da UNE.

Bruna Brelaz destaca a importância do tema do evento: "Há um discurso de ódio muito presente no país e é necessário combatê-lo, isso vem da ascensão da extrema direita e do autoritarismo no país". Ela também acredita que os tempos são outros, de que existe o desejo de "reconstrução área da educação e do país no momento".

"É preciso entender a importância que a democracia tem para a educação e para os estudantes, como um todo. Pela democracia podemos opinar, reivindicar e garantir os direitos. Por isso, não podemos abrir brechas para atacar a democracia" diz ela.

