Faculdade Anhanguera de Brasília abre minicursos de inverno

Faculdade Anhanguera abre inscrições para minicursos - (crédito: Divulgação/Faculdade Anhanguera)

A Faculdade Anhanguera de Brasília abre inscrições para minicursos de inverno. Serão ofertados 11 cursos na modalidade presencial e EAD, para as áreas de educação física, fisioterapia, psicologia, entre outras. Todos os minicursos são gratuitos. As atividades são abertas à comunidade e vão até 28 de julho. Todos os participantes receberão um certificado de participação após a finalização do workshop.

De acordo com o diretor da instituição de ensino, Juliano Carregaro, essa é mais uma oportunidade para interessados da região, sejam alunos ou não, a adquirirem novos conhecimentos, realizarem conexões e se desenvolverem profissionalmente. “Nossa intenção é criar novas experiências para a comunidade, oferecendo diferentes cursos para uma melhor preparação para, por exemplo, se recolocar no mercado de trabalho”, comenta.

As inscrições podem ser feitas pelos links: empreendedorismo na educação física? (link), anatomia palpatória e repercussão na avaliação (link), artigo científico: por que e como ler (link), diabetes: um mal de todas as gerações (link), ozonoterapia na estética (link), auriculoterapia: o poder da reflexologia (link), resistência bacteriana: mecanismos e relevância clínica (link), intervenções práticas na clínica infanto-juvenil (link) , as dimensões entre saúde mental e os transtornos: promoção e prevenção (link), cineclub - filme: precisamos falar sobre kevin (link), uso excessivo de telas na infância e adolescência -ead (link).