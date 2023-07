Programas de pós-graduação vão receber R$ 132 milhões em investimentos

CB Correio Braziliense

CAPES lança projeto para diminuir desigualdades entre programas de pós-graduação - (crédito: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

100 programas de pós-graduação que obtiveram nota 3 em avaliações dos últimos anos receberão incentivo da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). O foco será em programas em fase de consolidação principalmente nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. A expectativa é que, nos próximos cinco anos, sejam investidos R$ 132 milhões.

De acordo com a presidente da CAPES, Mercedes Bustamante, a iniciativa vai ajudar diminuir as desigualdades existentes entre os programas de pós-graduação do país. “O nome dessa nova ação é Programa de Redução de Assimetrias da Pós-Graduação, ou seja, tem por objetivo consolidar os programas nas regiões que hoje demandam mais suporte”, disse.

Com o novo projeto, as instituições receberão apoio para ampliar e internacionalizar suas produções e profissionais. Segundo nota da CAPES, serão concedidos R$ 80 mil para cada programa, além de bolsas de estudo, no Brasil e no exterior, para propostas apresentadas pelos coordenadores dos cursos.

O diretor de Programas e Bolsas da CAPES, Laerte Ferreira, explica que o projeto visa transformar a realidade da pós-graduação brasileira. “O Programa inclui melhorias de laboratórios, ofertas de bolsas de estudos no país e no exterior, investimento na capacitação de professores e incentivos à criação de redes entre programas de pós-graduação em diferentes níveis de consolidação”, afirmou.

O início dos investimentos está previsto para novembro e deve se estender ao longo dos próximos cinco anos.