MEC anuncia abertura de vagas remanescentes para o Fies

MEC divulga oferta de uma nova chamada para vagas remanescentes do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) - (crédito: ABMES)

O Ministério da Educação (MEC) divulgou nesta terça-feira (12) que será ofertada nova chamada para vagas remanescentes do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). A declaração foi feita durante o seminário virtual “Diálogo sobre a reconstrução do Fies”, da Associação Brasileira de Mantenedoras do Ensino Superior (ABMES). O número de vagas não foi divulgado.

O diretor de Políticas e Programas de Educação Superior do Ministério da Educação (MEC), Alexandre Fonseca, foi o responsável pela informação. A convocação está prevista para ocorrer até o início de outubro. De acordo com Alexandre, cerca de metade das vagas de financiamento oferecidas anualmente estão sendo preenchidas e que a reabertura para vagas remanescentes foi descontinuada durante o governo anterior.

O diretor presidente da ABMES, Celso Niskier, que também estava presente na reunião, pontuou: “Nós percebemos que a atual gestão está verdadeiramente comprometida a fazer o que é possível para o Fies voltar a funcionar e, dentro do GT, criar um novo arcabouço legal para submeter ao Congresso Nacional um programa mais social e mais eficiente”.

Novos dados do Fies foram apontados por Marcelo Paris, superintendente Nacional de Benefícios Sociais (SUFAB) da Caixa Econômica Federal. Ele apresentou os dados do Novo Fies, versão do programa que teve início em 2018, quando a instituição financeira passou a gerir os contratos. Atualmente há cerca de 250 mil contratos vigentes, que possuem R$11,5 bilhões em saldo devedor. Além disso, existem cerca de 96 mil contratos em período de amortização, que somam R$2,7 bilhões a serem pagos pelos estudantes.