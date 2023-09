UDF realiza feira de profissões com chances de bolsa até 100%

CB Correio Braziliense

UDF retorna com feira de profissões presencialmente - (crédito: Banco de dados)

O Centro Universitário do Distrito Federal (UDF) realizará mais uma edição da Feira de Profissões, a FEPRO. O evento ocorrerá em 4, 5 e 6 de outubro com programação presencial e atividades on-line, para todo mundo participar. Os interessados podem se inscrever até a data de inicio do evento por meio do APP FEPRO via Android ou iOS.

O evento tem como objetivo auxiliar os estudantes a decidirem qual carreira seguir no futuro, além de divulgar informações sobre cada curso, realizar um tour pela estrutura da instituição e contextualizar um pouco mais sobre a vida universitária e o mercado de trabalho.

Todos os visitantes que participarem da Feira de Profissões da UDF, terão uma vantagem especial: poderão receber a oportunidade de estudar com uma bolsa de até 100%. Os alunos com melhor desempenho podem receber descontos para realizar o curso de sua escolha.