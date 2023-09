Feira de Intercâmbio CI Experience estará em São Paulo

CB Correio Braziliense

CI abre feira de intercâmbio - (crédito: Divulgação CI Intercâmbio)

A CI Intercâmbio, líder no segmento de intercâmbio e viagem no país, reunirá em apenas um dia no mesmo local, uma variedade de escolas e universidades de ensino internacional. Sábado (16/9) será realizada a Feira de Intercâmbio CI Experience no hotel Tivoli Mofarrej, próximo à avenida Paulista em São Paulo, das 12h às 17h.

Para uma melhor experiência do público, o evento será separado em dois pavilhões para cada tipo de programa e público alvo destinado. O pavilhão roxo será destinado ao público maior de 18 anos, enquanto o pavilhão laranja receberá os estudantes que possuem menos de 18 anos.

Considerado um dos maiores eventos do setor para estudantes interessados em ter experiências internacionais. Bolsas de estudo e descontos exclusivos de até 40% serão oferecidos no evento. Para mais informações e inscrições, acesse o link: www.ci.com.br/cixp23.