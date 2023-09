Senai-DF abre último edital com 5.189 vagas

CB Correio Braziliense

Senai-DF publicou último edital do ano - (crédito: Victor Hugo Pessoa/Sistema Fibra)

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Distrito Federal (Senai-DF) publicou o último edital de 2023 do Programa Senai de Gratuidade Regimental. Estão abertas ao todo 5.189 vagas gratuitas em cursos, sendo 5.099 em qualificação profissional, nas modalidades presencial e a distância, e 90 vagas para cursos técnicos, nas modalidades presencial e semipresencial. As inscrições vão até 11 de dezembro, ou enquanto houver vagas, pelo site: cursos.senaidf.org.br.



No edital, há vagas presenciais, semipresenciais nas escolas do Senai-DF no Gama, em Sobradinho, em Taguatinga, nos turnos matutino, vespertino e noturno. Na escola Sesi/Senai Brasília, localizada no Setor de Indústrias Gráficas, todas as vagas ofertadas são na modalidade a distância.



Os pré-requisitos variam de acordo com cada formação e estão disponíveis no edital de abertura das vagas e na página de inscrição. No caso dos cursos técnicos, é preciso ter no mínimo 16 anos e ter terminado o ensino médio ou estar cursando a 2ª série. É possível se inscrever para mais de um curso, desde que sejam em turnos diferentes.



O interessado em estudar na modalidade semipresencial terá 80% da carga horária do curso em ambiente virtual, mas precisa se planejar para comparecer às aulas presenciais, que totalizam 20% do curso. Já nos cursos a distância, a formação é feita totalmente online, sem nenhuma aula presencial.Caso haja quantidade maior de interessados do que o número de vagas disponível, os excedentes serão ordenados em uma lista de espera.



O prazo para comparecer à respectiva escola é de até dois dias úteis após a convocação, de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h30. Menores de 18 anos deverão estar acompanhados de um dos pais ou do responsável legal.