Congresso de Iniciação Científica da UnB começa nesta quarta-feira

CB Correio Braziliense

Proic - (crédito: Divulgção/ Proic UnB)

Se inicia nesta quarta-feira, 27, o 29º Congresso de Iniciação Científica da UnB e, concomitantemente, o 20º Congresso de Iniciação Científica do DF. O evento se estende até o dia 29 de setembro, com um cronograma de apresentações nas áreas de artes e humanidades; saúde e vida; e exatas e engenharia.

As apresentações e exposições dos banners acontecem no período matutino e vespertino nos dois primeiros dias e, no terceiro, apenas no matutino. O encontro é sediado no Centro Comunitário Athos Bulcão, no Campus Darcy Ribeiro, na Asa Norte.

Para mais informações, acesse: https://proic.unb.br