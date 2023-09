Salão do Estudante 2023 traz oportunidades de estudo no exterior

CB Correio Braziliense

Em outubro, o Brasil será palco da segunda edição anual do Salão do Estudante, principal evento de educação internacional da América Latina. O encontro contará com a representação de mais de 100 instituições de ensino internacionais de países como Canadá, Estados Unidos, França, Portugal e Holanda. A agenda inclui etapas em seis capitais, começando por Brasília no dia 2 de outubro, passando por cidades como Rio de Janeiro, São Paulo e Curitiba.



Este ano, o evento focará em instituições que oferecem graduação e pós-graduação, uma resposta ao crescente interesse dos estudantes brasileiros em cursar o ensino superior fora do país. A novidade é reforçada pela presença de instituições de ensino portuguesas, celebrando as relações entre Brasil e Portugal e o reconhecimento, desde 2014, do Enem como forma de ingresso a universidades lusitanas.



Além de faculdades, organizações governamentais como o Education USA (Departamento de Ensino Superior do governo dos Estados Unidos) e o representantes do governo do Canadá também marcarão presença. Embora o destaque seja para cursos superiores, o Salão também oferecerá informações sobre cursos de idiomas, ensino médio e outras modalidades de ensino.



Estudantes interessados em internacionalizar sua formação terão a oportunidade de conversar diretamente com representantes de instituições globais, entender processos seletivos e explorar possibilidades de bolsas de estudo e intercâmbios.







Salão do Estudante 2023

Brasília – 2 de outubro

Local: Centro de Convenções Brasil 21

Endereço: SHS Q06, L01, Cj. A, Setor Hoteleiro Sul

Horário: 14h às 17h30

Rio de Janeiro, Copacabana – 3 de outubro

Local: Hotel Fairmont Rio de Janeiro

Endereço: Av. Atlântica, 4240 – Copacabana

Horário: 15h às 18h30

Rio de Janeiro, Barra – 5 de outubro

Local: Windsor Barra

Endereço: Av. Lúcio Costa, 2630 – Barra da Tijuca

Horário: 15h às 18h30

São Paulo – 7 e 8 de outubro

Local: Centro de Convenções Frei Caneca – 5º andar

Endereço: R. Frei Caneca, 569 – Bela Vista

Horário: 14h às 18h30

Salvador – 10 de outubro

Local: Fiesta Convention Center

Endereço: Av. Antônio Carlos Magalhães, 741 – Itaigara

Horário: 15h às 18h30

Belo Horizonte – 12 de outubro

Local: Mercure Lourdes

Endereço: Av. do Contorno, 7315 - Lourdes

Horário: 14h às 17h30



Curitiba – 14 de outubro

Local: Qoya Hotel Curitiba

Endereço: Av. Sete de Setembro, 4211 – Batel

Horário: 14h às 17h30