UnB dobra número de cursos com nota máxima no Guia da Faculdade

A universidade aparece em 9º entre as 10 universidades públicas com mais cursos com 5 estrelas - (crédito: Beto monteiro )

A Universidade de Brasília (UnB) dobrou o número de cursos classificados com cinco estrelas segundo o Guia da Faculdade. Lançado na segunda-feira (23), o levantamento do jornal O Estado de S.Paulo em parceria com o Quero Educação mostrou que 22 graduações da instituição atingiram a nota máxima. No ano passado, 11 cursos haviam alcançado a excelência. A instituição tem ainda 54 formações de ensino superior consideradas muito boas.

Na avaliação, a universidade aparece em 9º entre as 10 universidades públicas com mais cursos com cinco estrelas. Entre os 82 cursos analisados, a UnB tem 92,7% avaliados com nota cinco, excelente, ou quatro, considerados muito bons.

Entre os mais bem avaliados, estão história, filosofia, ciências biológicas, engenharia eletrônica, arquivologia, matemática, artes cênicas, engenharia elétrica, pedagogia, geografia, direito, educação física, turismo, química, estatística e ciência da computação.



Foram mais de 18 mil cursos de graduação analisados pela pesquisa. Entre as avaliações cinco estrelas, 86% foram em universidades públicas. O levantamento anual analisa qualidade do projeto pedagógico, corpo docente e infraestrutura.