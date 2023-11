Estudante brasileira morre após ser atingida por caminhão na Irlanda

CB Correio Braziliense

Josilaine dos Santos Ribeiro estava no último semestre do curso de computação e se formaria em 2024 - (crédito: Reprodução/Internet)

Uma estudante brasileira morreu em Dublin, na Irlanda, após colisão entre uma bicicleta elétrica e um caminhão na última segunda-feira (6). Josilaine dos Santos Ribeiro, 36 anos, estava no último semestre de computação na National College of Ireland (NCI) e se formaria em 2024.

Segundo informação do jornal Irish Independent, o acidente aconteceu por volta das 12h30, quando a bicicleta que Josilaine usava colidiu com um veículo em Dolphin's Barn Bridge, no centro da cidade. Ela foi levada ao Hospital St James com ferimentos graves, mas não resistiu. Além de estudante, ela exercia a profissão de cuidadora na capital irlandesa.

Em nota, a NCI lamentou a morte e prestou condolências à família e amigos da brasileira. Leia a nota completa:

Sinceras condolências à família Dos Santos Ribeiro

A comunidade NCI está profundamente triste com a trágica morte de Josilaine Dos Santos Ribeiro, que se encontrava no último semestre do seu Diploma Superior em Computação e em vias de se formar na Primavera de 2024.

Josilaine era uma estudante internacional no NCI. A NCI está a trabalhar com as autoridades locais e internacionais apropriadas para oferecer assistência e apoio à sua família neste momento mais difícil.

Apoios específicos foram oferecidos aos colegas de Josilaine e encorajamos todos os alunos afetados por esta notícia a se conectarem com o Aconselhamento Estudantil por e-mail ou visitando o escritório de Serviços de Apoio ao Estudante no átrio da NCI Mayor Square.

Da mesma forma, para professores e funcionários, pedimos que entre em contato com o Programa de Assistência ao Funcionário (1800 995 955) ou envie um e-mail para eap@vhics.ie para acessar uma linha de apoio gratuita e confidencial, disponível para fornecer suporte 24 horas por dia a todos os funcionários.

Estendemos nossas mais profundas condolências à família e amigos de Josilaine.