UDF oferta bolsas para concluintes do Encceja 2023

UDF vai ofertar bolsas de até 50% para participantes do Encceja - (crédito: Banco de dados)

O Centro Universitário do Distrito Federal (UDF), instituição pertencente ao grupo Cruzeiro do Sul Educacional, está com inscrições abertas para estudantes que participaram do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) 2023, para ingresso no ensino superior no primeiro semestre de 2024.

Com nota igual ou superior a 5 na redação do exame, os candidatos podem conquistar bolsas de até 50% durante todo o curso. A quantidade de bolsas é ilimitada e o estudante fica isento de realizar matrícula.

Para se inscrever no processo seletivo, de forma gratuita, basta acessar o site da instituição por meio do link: https://shre.ink/rF3E.