Instituto oferece bolsas para cursos rápidos em universidade americana

Programa oferece bolsas de até 100% em cursos de curta duração nos EUA - (crédito: Divulgação/LAIOB)

O Latin America Institute of Business (LAIOB) oferece bolsas de até 100% para programas executivos com duas semanas de duração em marketing, gestão, vendas e gestão de projetos na University of Akron, nos Estados Unidos.

Com foco em programas executivos de alta qualidade, o projeto visa ampliar as possibilidades de profissionais brasileiros no cenário internacional. O processo seletivo é composto por duas etapas. A primeira consiste no preenchimento de um formulário de inscrição, disponível neste link: https://shre.ink/rZo8.

Os critérios de avaliação incluem o nível de inglês, experiência profissional, histórico acadêmico, experiências de vida e desempenho na entrevista, que é a segunda etapa do processo.

As bolsas de estudo variam em 30%, 50%, 70% e até 100% do valor total do curso, além de uma ajuda de custo para acomodação, alimentação, visitas a empresas locais e transporte do aeroporto até a universidade.