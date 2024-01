Inscrições abertas para Conferência de Educação Superior da Capes

CB Correio Braziliense

Capes abre inscrições para Conferência de Educação Superior da América Latina e Caribe - (crédito: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

A Conferência Regional de Educação Superior para a América Latina e o Caribe (CRES+5) está com inscrições abertas até 13 de fevereiro. O registro deve ser feito em formulário disponível no site do encontro, que acontecerá de 13 a 15 de março, em Brasília.

A Conferência é organizada pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), pela Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação e pelo Instituto Internacional de Educação Superior da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura na América Latina e no Caribe (Iesalc-Unesco).

O público da CRES+5 é composto por reitores, diretores, acadêmicos, trabalhadores, estudantes e representantes de redes de ensino superior, associações e profissionais, centros de pesquisa, sindicatos, organizações governamentais e não governamentais, além de interessados na educação superior no continente.

O evento vai debater e avaliar o progresso da educação superior cinco anos após a terceira Conferência, ocorrida em 2018, na cidade de Córdoba, Argentina, além de estabelecer prioridades para o próximo encontro, em 2028. Mais informações sobre o encontro podem ser obtidas no site: https://shre.ink/rARn.