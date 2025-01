ProUni 2025: saiba como se inscrever

FN Fabio Nakashima*

O ProUni 2025 está oferecendo mais de 338 mil bolsas, sendo 203 mil integrais e 134 mil parciais, para cursos em instituições particulares - (crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

O Programa Universidade para Todos (ProUni) abriu, nesta sexta-feira (24), as inscrições para o programa que oferece bolsas de estudo integrais e parciais para cursos de graduação em instituições particulares de ensino superior. Para participar, os candidatos devem ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2023 ou 2024, com pontuação mínima de 450 pontos na média das provas e nota acima de zero na redação. As inscrições vão até terça-feira (28/01).

Além disso, é necessário atender a pelo menos um dos seguintes critérios: ter cursado todo o ensino médio em escola pública, ter estudado em escola particular como bolsista integral, ter feito parte do ensino médio na rede pública e parte na rede particular como bolsista integral ou parcial, ser pessoa com deficiência ou ser professor da rede pública no exercício da profissão e concorrer a bolsas em cursos de licenciatura e pedagogia, sendo que, nesse último caso, não há exigência de renda.

Os critérios de renda estabelecem que para concorrer a uma bolsa integral o candidato deve comprovar renda familiar bruta mensal de até um salário mínimo e meio por pessoa, enquanto para a bolsa parcial de 50%, a renda familiar bruta mensal deve ser de até três salários mínimos por pessoa.

Como se inscrever

As inscrições devem ser feitas, exclusivamente, no portal Acesso Único, onde os candidatos precisam acessar o sistema com login e senha do gov.br. Durante o processo, é possível escolher até duas opções de curso, instituição e turno, sendo permitido modificar as escolhas quantas vezes necessário dentro do período de inscrição. Apenas a última inscrição confirmada será considerada válida.

Algumas instituições podem aplicar um processo seletivo próprio para os candidatos aprovados, desde que informem previamente, os critérios e não cobrem qualquer taxa para essa avaliação. O ProUni também reserva uma quantidade de bolsas para pessoas com deficiência e autodeclaradas indígenas, pardas ou pretas.

Enem

Outra possibilidade para os candidatos que fizeram o Enem é o ingresso no ensino superior por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que oferece vagas em universidades públicas, e do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), que permite financiar cursos pagos. Mais informações podem ser encontradas no edital do programa, disponível no portal oficial do ProUni.

Calendário do ProUni 2025