Fies recebe inscrições para 50 mil vagas remanescentes até 3 de novembro

JP João Pedro de Lara Resende

Estudantes têm até as 23h59 de hoje (27/8) para se inscrever pelo Fies Seleção, no portal Acesso Único - (crédito: EBC)

O Ministério da Educação (MEC) abriu na segunda-feira (26) as inscrições para as vagas remanescentes do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) do segundo semestre de 2026. Os estudantes podem se inscrever gratuitamente até as 23h59 de 3 de novembro, no horário de Brasília, exclusivamente pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, com login na conta gov.br. São 50 mil vagas em faculdades privadas bem avaliadas pelo MEC.

Para participar, é preciso ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir de 2010, com média igual ou superior a 450 pontos nas cinco provas e nota acima de zero na redação. O estudante não pode ter feito o exame como treineiro. De acordo com o edital, a renda familiar mensal bruta por pessoa deve ser de até três salários mínimos.

O edital reserva 50% das vagas a candidatos com renda familiar mensal de até meio salário mínimo por pessoa e inscrição atualizada no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico). Para essa verificação, o MEC considera os dados atualizados até 8 de outubro de 2026. Os pré-selecionados nessa modalidade, o Fies Social, podem pedir financiamento de até 100% dos encargos educacionais.

As vagas remanescentes valem somente para a contratação do financiamento no segundo semestre letivo de 2026, sem possibilidade de extensão do prazo. Uma das etapas verifica se o candidato pré-selecionado tem condições de cumprir a frequência mínima exigida pela instituição e de concluir o semestre com aproveitamento. O resultado da chamada única está previsto para 16 de novembro, e a validação das informações pela instituição de ensino ocorre em 17 e 18 de novembro, conforme o cronograma divulgado pelo MEC.

Anote

Inscrições gratuitas: de 26/10 até as 23h59 de 3/11 (Edital Sesu nº 76/2026);

de 26/10 até as 23h59 de 3/11 (Edital Sesu nº 76/2026); Onde: acessounico.mec.gov.br/fies, com login gov.br;

acessounico.mec.gov.br/fies, com login gov.br; Vagas: 50 mil, com 50% reservadas ao Fies Social (renda de até meio salário mínimo por pessoa e CadÚnico atualizado até 8/10/2026);

50 mil, com 50% reservadas ao Fies Social (renda de até meio salário mínimo por pessoa e CadÚnico atualizado até 8/10/2026); Requisitos: Enem a partir de 2010, média de 450 pontos ou mais, redação acima de zero e não ter feito a prova como treineiro;

Enem a partir de 2010, média de 450 pontos ou mais, redação acima de zero e não ter feito a prova como treineiro; Renda: familiar mensal bruta por pessoa de até três salários mínimos;

familiar mensal bruta por pessoa de até três salários mínimos; Resultado da chamada única: 16/11;

16/11; Validação na instituição: 17 e 18/11;

*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá