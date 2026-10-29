Aluna de escola pública do Ceará é aprovada em Harvard e Cambridge

Letícia Passos

Aos 17 anos, Rute Silva acumula aprovações no exterior usando recursos do Pé-de-Meia, mas ainda sonha com Medicina no CE - (crédito: Reprodução/Redes sociais )

Aos 17 anos, a cearense Rute Conceição Silva Rodrigues já tem quatro aprovações em universidades do exterior, incluindo Harvard, nos Estados Unidos, e Cambridge, na Inglaterra. Moradora do bairro Pirambu, em Fortaleza, a estudante da rede pública também conquistou vagas na Universidade Estadual da Pensilvânia e no campus da Universidade de Nova York (NYU) em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos.

Apesar das conquistas, ela ainda não decidiu onde dará continuidade aos estudos e pretende prestar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para tentar ingressar no curso de Medicina da Universidade Federal do Ceará (UFC).

O interesse pelas instituições internacionais surgiu ainda no 9º ano do ensino fundamental, quando Rute passou a acompanhar, pelas redes sociais, a rotina de universitários que estudavam fora do Brasil. As experiências compartilhadas pelos jovens despertaram sua curiosidade e a levaram a pesquisar, por conta própria, os requisitos necessários para participar dos processos seletivos.

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O projeto ganhou forma em 2025, quando a adolescente decidiu se candidatar a 20 universidades de diferentes países. Até agora, recebeu quatro respostas positivas e ainda aguarda o resultado das outras 16 instituições, o que poderá ampliar suas possibilidades de escolha.

Para concorrer às vagas, Rute precisou cumprir uma série de exigências que ultrapassavam o desempenho escolar. Cada instituição solicitava pelo menos três redações, totalizando 60 textos preparados durante as inscrições. A estudante também participou de entrevistas com recrutadores e realizou o Scholastic Assessment Test (SAT), exame utilizado na seleção de candidatos por universidades norte-americanas.

As despesas com as candidaturas chegaram a aproximadamente US$ 800, equivalentes a R$ 4,3 mil pela cotação desta quinta-feira (29/10). Para custear o processo, a jovem utilizou recursos que havia economizado do programa federal Pé-de-Meia, benefício que também contribuiu para o pagamento de cursos preparatórios.

Da sala de aula às feiras científicas

Aluna da Escola de Ensino Médio Dr. César Cals, localizada no bairro Farias Brito, em Fortaleza, Rute encontrou na própria instituição oportunidades que ajudaram a fortalecer seu histórico acadêmico.

Fundada há 52 anos, a escola se consolidou como uma referência da rede pública cearense pelo desempenho dos estudantes no acesso ao ensino superior. Somente em 2026, foram registradas mais de 240 aprovações.Além das disciplinas regulares, a adolescente investiu na aprendizagem de inglês, frequentando durante dois anos o Centro Cearense de Idiomas (CCI). A preparação foi complementada por cursos particulares, pagos com o auxílio recebido pelo Pé-de-Meia.

Em entrevista ao Diário do Nordeste, Rute destacou que o interesse pelos estudos foi fundamental para enfrentar as diferentes etapas da seleção.

“Eu sempre gostei bastante de estudar. Acho que é muito importante gostar de estudar para encarar o processo. E o Pé-de-Meia também foi super importante para custear alguns cursos”, relatou.

Entre as atividades que apresentou às universidades estrangeiras, a estudante considera que uma pesquisa científica desenvolvida durante o ensino médio teve papel decisivo. O trabalho, realizado em equipe, investigou o discurso de criadores de conteúdo voltados à área educacional e foi elaborado a partir de um programa de iniciação científica oferecido pela escola.

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A adolescente acredita que a experiência contribuiu para diferenciar sua candidatura, especialmente por demonstrar sua participação em projetos acadêmicos além das atividades obrigatórias.

“A minha escola já fornece, no segundo ano, um projeto em que a gente começa a trabalhar a iniciação científica. A gente criou um projeto científico do zero. Foi crucial para ser o meu melhor extracurricular”, afirmou.

Os resultados da pesquisa ultrapassaram os limites da escola. O projeto foi apresentado em feiras científicas realizadas em Fortaleza e no Paraguai e deverá participar de uma nova exposição em novembro, desta vez em Recife, Pernambuco.

Conquista compartilhada com a família

As aprovações também representam uma conquista para a família de Rute, que acompanhou seus planos desde os primeiros anos de escola. A adolescente vive com a mãe, trabalhadora de serviços gerais que não teve acesso à alfabetização, e com o irmão mais novo. Suas tias também são apontadas como importantes referências e incentivadoras de sua trajetória.

Segundo a estudante, os familiares sempre reconheceram que ela tinha ambições diferentes das pessoas de sua convivência e, mesmo diante dos desafios, ofereceram apoio para que continuasse tentando alcançar seus objetivos.

A participação da escola também foi essencial. Rute conta que encontrou professores e profissionais dispostos a orientá-la nas escolhas acadêmicas e nas etapas das candidaturas internacionais, sem que seus planos fossem tratados como incompatíveis com a realidade de uma estudante da rede pública.

Ao falar sobre o suporte recebido, a jovem destacou que o incentivo da instituição não se limitou à preparação para os exames nacionais.

“A gente tem total apoio, não só para o Enem, mas para a carreira que a gente queira seguir”, contou.

Para Rute, o resultado de anos de dedicação não pode ser atribuído apenas ao próprio esforço, mas também às pessoas que contribuíram para tornar possíveis suas oportunidades de formação.

“Sempre recebi muito apoio da minha família e da escola. Por isso, meu diploma não será só meu, mas da família toda”, disse.

A trajetória da cearense também foi celebrada pela União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (Ubes), que relacionou as aprovações à importância de políticas públicas de acesso à educação e de incentivo à permanência dos jovens na escola.

Em nota, a entidade ressaltou o papel dos investimentos educacionais na ampliação das possibilidades acadêmicas para estudantes brasileiros.

"A história de Rute mostra que, quando a educação pública recebe investimentos e a juventude tem oportunidades, nenhum sonho precisa ser grande demais!"

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Enquanto aguarda as respostas das demais instituições estrangeiras, Rute mantém a possibilidade de estudar Psicologia no exterior, sem abandonar o objetivo de conquistar uma vaga em Medicina na UFC. A decisão sobre seu futuro acadêmico ficará para depois do Enem, quando poderá avaliar todas as oportunidades alcançadas.