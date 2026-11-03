Correio Braziliense

As vagas destinam-se exclusivamente ao financiamento deste segundo semestre e não permitem prorrogação do prazo de utilização - (crédito: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

Estudantes interessados em concorrer às vagas remanescentes do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) para o segundo semestre de 2026 têm até esta terça-feira (3/11) para realizar a inscrição. O procedimento ocorre exclusivamente pelo Portal Acesso Único. Ao todo, estão disponíveis 50 mil vagas em instituições particulares de educação superior participantes em todo o país.

A seleção atende aos critérios do Ministério da Educação (MEC), por meio da Secretaria de Educação Superior (Sesu), publicados no Edital nº 76, de 30 de setembro de 2026. Para participar, o candidato precisa ter realizado o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir de 2010, obtido média igual ou superior a 450 pontos nas cinco provas e nota acima de zero na redação.

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O programa estabelece renda familiar mensal bruta de até três salários-mínimos por pessoa. Também exige que o estudante reúna condições de cumprir a frequência mínima estabelecida pela instituição de ensino durante o segundo semestre letivo de 2026.

As vagas destinam-se exclusivamente ao financiamento deste segundo semestre e não permitem prorrogação do prazo de utilização. Por esse motivo, a seleção conta com uma etapa adicional para checar se os candidatos pré-selecionados têm condições de acompanhar as atividades acadêmicas e concluir o semestre com aproveitamento adequado.

Regras do Fies Social

Metade das vagas remanescentes é reservada aos candidatos do Fies Social. A modalidade atende pessoas com renda familiar mensal de até meio salário-mínimo por integrante e inscrição ativa no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). O sistema considera os registros cadastrais atualizados até 8 de outubro de 2026.

Os participantes pré-selecionados nessa faixa podem solicitar financiamento de até 100% dos encargos educacionais cobrados pelas instituições de ensino, de acordo com as regras do programa.

Cronograma do processo seletivo

inscrições: de 26 de outubro a 3 de novembro

resultado da chamada única: dia 16 de novembro

validação das informações na instituição de ensino pelos pré-selecionados: dias 17 e 18 de novembro

convocação da lista de espera: de 25 a 30 de novembro

O extrato do Edital nº 76/2026 saiu no "Diário Oficial da União" (DOU). A versão completa das normas que regem a seleção pode ser consultada diretamente no Portal Acesso Único.

Criado pela Lei nº 10.260, de 12 de julho de 2001, o Fies financia cursos de graduação em instituições privadas com avaliação positiva no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes).

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.