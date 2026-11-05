Itamaraty empossa primeiros diplomatas indígenas e quilombola aprovados por vagas reservadas

Correio Braziliense

Cerimônia no Palácio Itamaraty (4/11) - (crédito: Divulgação/Redes sociais Itamaraty)

*Por Ana Bispo Calisto

O Ministério das Relações Exteriores empossou, na quarta-feira (4), dois indígenas e uma mulher quilombola aprovados no Concurso de Admissão à Carreira de Diplomata (CACD) de 2026. Pela primeira vez, o edital reservou vagas específicas para esses grupos. A nova turma é considerada a mais diversa da história do Itamaraty.

Entre os 60 aprovados, 27 pertencem a grupos historicamente sub-representados na diplomacia brasileira. São 17 pessoas negras, sete pessoas com deficiência, dois indígenas e uma quilombola. A turma também registra a maior participação proporcional feminina da história do Instituto Rio Branco, com mulheres representando 45% dos novos diplomatas.

Os novos integrantes indígenas pertencem aos povos Kariri e Terena. Marcelo Kariri Meneses, natural de Campina Grande (PB), é formado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Campina Grande (UFCG). Já Idjahure Achkar de Mendonça Pinto é doutorando em Antropologia Social pela Universidade de São Paulo (USP).

A primeira aprovada pela vaga reservada a quilombolas é Helen Jaine Gomes Borgens, de 25 anos, integrante da comunidade quilombola do Retiro, em Simolândia, no nordeste de Goiás. Formada em Relações Internacionais pela Universidade Federal de Goiás (UFG), ela se tornou a primeira mulher quilombola do país a ingressar na carreira diplomática.

A cerimônia de posse foi realizada no Palácio Itamaraty, em Brasília, com a participação de representantes do governo federal e do escritor Ailton Krenak, primeiro indígena eleito para a Academia Brasileira de Letras, que atuou como orador do evento.

Os 60 aprovados iniciarão a formação no Instituto Rio Branco, em Brasília, antes de assumir funções na diplomacia brasileira. O salário inicial da carreira é de R$ 22.558.

*Estagiária sob a supervisão de Ana Sá