Employer oferece 04 vagas de estágio para ensinos médio e superior

CB Correio Braziliense

(foto: EuEstudante )

Esclarecimento



O Eu, Estudante apenas divulga as vagas oferecidas pelo IF. Não somos responsáveis por nenhum outro procedimento relacionado à participação do estudante nos processos seletivos. Caso você se interesse por uma das vagas, entre em contato:

Atendimento por e-mail: brasilia@bne-empregos.com.br ou selecaobsb@employer.com.br. Informações: employerestagios.com.br

ENSINO MÉDIO – 1 VAGA

Seg. a sex. – 5 horas / Bolsa-auxílio R$ 420 + Auxílio-transporte. Requisitos: pacote Office, atendimento ao público, conhecimento curricular e boa comunicação. Enviar currículo para: selecaobsb@employer.com.br

ENSINO SUPERIOR

ADMINISTRAÇÃO – 2 VAGAS

Seg. a sex. – 6 horas / Bolsa-auxílio R$ 800 Auxílio-transporte. Requisitos: Conhecimentos na área de administração, comunicação interpessoal e noções básicas do Microsoft Office. Estar cursando a partir do 3º semestre. Enviar currículo para: selecaobsb@employer.com.br

CIÊNCIAS CONTÁBEIS – 1 VAGA

Seg. a sex. – 6 horas/ Bolsa-auxílio R$ 520 Auxílio-transporte/ Requisitos: pacote Office, atendimento ao público, conhecimento curricular e boa comunicação. Enviar currículo para: selecaobsb@employer.com.br