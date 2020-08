Ypê abre inscrições para processo seletivo remoto de estágio

E Eu E Estudante

Processo seletivo de estágio da Ypê será remoto para assegurar o bem-estar de todos os candidatos - (foto: Ypê/Divulgação)

A Ypê abriu na última semana as inscrições para o Programa de Estágio 2021. Em decorrência de todo cenário de distanciamento social, o processo seletivo será on-line para assegurar a qualidade de vida e o bem-estar de todos.



O objetivo da empresa é buscar candidatos em sinergia com os valores da Ypê, estes que direcionam as ações da organização há 70 anos. A companhia de produtos de limpeza e higiene se adaptou para executar o novo modelo de processo seletivo remoto e que possibilite encontrar estudantes que queiram se desenvolver e crescer profissionalmente.



A Ypê é uma empresa em constante transformação e alinhada com as necessidades atuais. Estudantes de 19 a 25 anos que estejam no penúltimo ou último ano da graduação em 2021 podem se inscrever. Com isso, o objetivo do programa de estágio da marca é que eles entrem no mercado de trabalho e tenham experiências práticas em várias áreas. As inscrições podem ser feitas por meio do site até 30 de setembro. As vagas são para as unidades de Amparo (SP), Salto (SP), Anápolis (GO), Goiânia (GO), Simões Filho (BA) e São Paulo (SP). As atividades na empresa se iniciam no começo de 2021.